Над Атлантикой сформировался тропический шторм "Бета"

Фото: шторм (twitter.com/CarolineJamesPh)

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.

Об этом сказано на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным центра, скорость порывов ветра в пределах шторма достигает 18 м/с.

"Бета" находится примерно в 45 км к северо-востоку от мексиканского города Тампико и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч.

На сайте сказано, что шторм в час ночи в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.

Напомним, из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тысяч человек.

Жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма, который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее губернатор штата Луизиана США Джон Бел Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма "Салли".