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Солнечно и до +25 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина , Воскресенье 20 сентября 2020 09:59
Солнечно и до +25 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в воскресенье, 20 сентября, будет солнечной во всех областях. Столбики термометров днем покажут от +18 до +25 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе воздух прогреется от +19 до +24 тепла днем, а ночью в регионе будет около +6 градусов. Температура воздуха будет выше в Закарпатской области.

В центре и на севере страны ожидается от +18 до +22 днем, а ночью от +5 до +9 градусов.

На юго-востоке Украины столбики термометров покажут от +18 до +25, а ночью температура опуститься до +6 +13 градусов. Самой теплой окажется Херсонская область.

Солнечно и до +25 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 20 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области будет от +18 до +21 днем и от +6 до +9 градусов ночью. Ожидается солнечная погода.

Солнечно и до +25 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 20 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается резкое понижение температуры, что обусловлено арктическим воздухом, который придет в страну.

Также РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.

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