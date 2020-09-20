Солнечно и до +25 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье, 20 сентября, будет солнечной во всех областях. Столбики термометров днем покажут от +18 до +25 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе воздух прогреется от +19 до +24 тепла днем, а ночью в регионе будет около +6 градусов. Температура воздуха будет выше в Закарпатской области.

В центре и на севере страны ожидается от +18 до +22 днем, а ночью от +5 до +9 градусов.

На юго-востоке Украины столбики термометров покажут от +18 до +25, а ночью температура опуститься до +6 +13 градусов. Самой теплой окажется Херсонская область.

Фото: погода в Украине на 20 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области будет от +18 до +21 днем и от +6 до +9 градусов ночью. Ожидается солнечная погода.

Фото: погода в Киевской области на 20 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается резкое понижение температуры, что обусловлено арктическим воздухом, который придет в страну.

Также РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.