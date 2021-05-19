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Синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся грозы

Автор: Александр Белоус

Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Сейчас Украина находится в поле пониженного давления. Это сегодня и немного завтра. Сегодня последний основной день. Поэтому атмосфера не устойчива, и это является предпосылкой для развития дождевых облаков", - сказала она.

По ее словам, поскольку начался теплый период, в Украине наблюдаются грозы. "Развитие мощных облаков вместе с грозовой деятельностью может сопровождаться сильными шквалами и градом", - сообщила синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже завтра, в четверг, влажная масса начнет покидать Украину. "А уже в пятницу-субботу на Украину будет влиять гребень антициклона", - сказала она, отметив, что облаков и дождей станет значительно меньше.

"Пятница-суббота будут комфортными, малооблачными, без осадков и достаточно теплыми", - сказала она.

Птуха также сообщила, что дневная температура воздуха в Киеве в ближайшие дни ожидается в пределах 17-20 градусов тепла. Чуть теплее будет в субботу - до 22 градусов.

В то же время предварительные расчеты показывают, что уже в воскресенье, 23 мая, в Украину может прийти дождевой атмосферный фронт с запада, добавила синоптик.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Напомним, погода в Украине в среду, 19 мая, будет под влиянием циклона. Практически по всей стране будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

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