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Дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

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Украина, Вторник 18 мая 2021 14:33
Дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: завтра ожидаются дожди с грозами и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Погода в Украине в среду, 19 мая, будет под влиянием циклона. Практически по всей стране будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Завтра над Украиной все еще будет размещаться циклон - поле низкого атмосферного давления. Соответственно практически по всей территории страны будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Прохладнее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке", - говорится в сообщении.

В частности, умеренные осадки ожидаются в Хмельницкой и Житомирской областях, в Винницкой области - местами значительные дожди, местами грозы.

Ветер будет юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°, в Одесской области - до 24°; на высокогорье Карпат в течение суток ожидается 4-9° тепла.

Дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Напомним, в ГСЧС ранее предупредили об осложнении погодных условий в среду, 19 мая. Метеорологи прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Сегодня в Украине уже второй день наблюдается ухудшение погодных условий. В результате непогоды часть дворов подтопило, в около сотни зданий повреждены крыши, а также несколько населенных пунктов остаются без света.

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