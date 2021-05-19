Синоптики розповіли, коли в Україні припиняться грози

"Зараз Україна перебуває в полі зниженого тиску. Це сьогодні і трохи завтра. Сьогодні останній основний день. Відповідно атмосфера не стійка, і це є передумовою для розвитку дощових хмар", - сказала вона.

За ї словами, оскільки розпочався теплий період, в Україні спостерігаються грози. "Розвиток потужних хмар разом з грозовою діяльністю може супроводжуватися сильними шквалами і градом", - повідомила синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, вже завтра, у четвер, волога маса почне залишати Україну. "А вже у п'ятницю-суботу на Україну впливатиме гребінь антициклону", - сказала вона, зазначивши, що хмар та дощів стане значно менше.

"П'ятниця-субота будуть комфортними, малохмарними, без опадів і досить теплими", - сказала вона.

Птуха також повідомила, що денна температура повітря у Києві у найближчі дні очікується в межах 17-20 градусів тепла. Трохи тепліше буде у суботу - до 22 градусів.

Водночас попередні розрахунки показують, що вже у неділю, 23 травня, в Україну може прийти дощовий атмосферний фронт із заходу, додала синоптик.