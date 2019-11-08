Синоптики розповіли про погоду на вихідних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подекуди можливі невеликі дощі

Погода в Україні на вихідних 9-10 листопада буде теплою, однак подекуди можливі невеликі опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентру в Facebook.

Так, за даними українських синоптиків, у суботу у північних, деяких західних та центральних областях пройдуть дощі. У неділю опади можливі лише у Карпатах та на крайньому заході.

Вдень температура коливатиметься від +13 до +18, у південних областях вдень до +21. На сході вдень буде прохолодніше, від +9 до +15. Вночі температура знизиться до +4...+11, лише на узбережжі морів до +13.

Також на вихідних у нічні та ранкові години на Правобережжі очікуються тумани, у зв'язку з чим погіршуватиметься видимість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 листопада у західних областях України збережеться дощова погода. Прогнозувалося, що температура повітря вдень місцями досягне +20. У Києві сьогодні синоптики прогнозували до +13 градусів.