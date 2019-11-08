ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли про погоду на вихідних

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 16:01
Синоптики розповіли про погоду на вихідних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подекуди можливі невеликі дощі

Погода в Україні на вихідних 9-10 листопада буде теплою, однак подекуди можливі невеликі опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентру в Facebook.

Так, за даними українських синоптиків, у суботу у північних, деяких західних та центральних областях пройдуть дощі. У неділю опади можливі лише у Карпатах та на крайньому заході.

Вдень температура коливатиметься від +13 до +18, у південних областях вдень до +21. На сході вдень буде прохолодніше, від +9 до +15. Вночі температура знизиться до +4...+11, лише на узбережжі морів до +13.

Також на вихідних у нічні та ранкові години на Правобережжі очікуються тумани, у зв'язку з чим погіршуватиметься видимість.

Синоптики розповіли про погоду на вихідних

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 листопада у західних областях України збережеться дощова погода. Прогнозувалося, що температура повітря вдень місцями досягне +20. У Києві сьогодні синоптики прогнозували до +13 градусів.

Сьогодні на заході України утримаються дощі Завтра в Україні очікується дощ
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся