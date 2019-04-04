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В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 13:41
В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность
Иллюстративное фото (wikimedia.org/dahu1)

В горах ожидается 3 уровень лавинной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 4-5 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, что согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине 4 апреля улучшится, местами ожидается потепление до +18. Температура ночью ожидается от +1 до -4 градусов, днем +9...+14 градусов, в восточных областях +4...+9 градусов. В Закарпатской области ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

Однако, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 апреля в Украине погода будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди. Температура воздуха ближайшей ночью ухудшиться, ожидается до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет холоднее, от +8...+12.

В общем, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.

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