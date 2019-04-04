В некоторых областях Украины похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Сумской и Харьковской областях 5 апреля будет холоднее, чем на остальной территории

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной, однако в некоторых районах усилится ветер и ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По информации синоптика, в западных областях юго-восточный ветер усилится до 15-18 м / с.

На Волыни и в Ровненской области, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей. На остальной территории осадков не ожидается.

При этом температура воздуха ближайшей ночью ухудшиться, ожидается до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет холоднее, от +8 до +12.

В Киеве 5 апреля без осадков. Ночью в столице около 0, в окрестностях до -2, днем ​​от +10 до +12 градусов.

Диденко отметила, что в субботу-воскресенье, 6-7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня улучшится, местами ожидается потепление до +18. Температура ночью ожидается от +1 до -4 градусов, днем +9-14 градусов, в восточных областях +4-9 градусов. В Закарпатской области ночью +3-8 градусов, днем +13-18 градусов.

В общем, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.