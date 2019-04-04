ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли про погоду в Україні 5 квітня

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 14:48
Синоптики розповіли про погоду в Україні 5 квітня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській області потепліє до +21

 

Погода в Україні завтра 5 квітня покращиться, опадів не очікується на всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook

Як зазначається, вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +11-16 тепла, у східних областях +8-13 градусів; у Закарпатській області вночі +4-9 тепла, вдень +16-21 градусів.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 5 квітня

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода в Україні найближчими днями буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. В суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, переважатиме сонячна погода.

РБК-Україна писало, що сьогодні 4 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Раніше повідомлялося, що у квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

В Україні сьогодні очікується потепління В Україні потепліє до +18
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Погодапотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся