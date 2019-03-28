Синоптики рассказали о погоде в Украине 29 марта

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Завтра ожидается потепление до +12

Погода в Украине завтра, 29 марта, начнет улучшаться, температура воздуха местами повысится до +12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что завтра в Украине без осадков, лишь в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, умеренный.

Температура ночью от +2 градусов до -3 мороза, днем +7-12 тепла, в восточной части и в Карпатах ночью 0-5 мороза, днем +4-9 градусов.

Ранее сообщалось, что днем 29 марта в Украине начнется потепление. Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin оттолкнет все дожди и снег на окраину континента.

РБК-Украина писало, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. Осадков не прогнозируют.

Напомним, по данным Вазиры Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае.

В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы. Климатолог отметила, что температура может подниматься от 20 до 28 градусов.