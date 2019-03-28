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Синоптики розповіли про погоду в Україні 29 березня

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 14:51
Синоптики розповіли про погоду в Україні 29 березня
Ілюстративне фото (flickr.com/ebrd)

Завтра очікується потепління до +12

Погода в Україні завтра, 29 березня, почне покращуватися, температура повітря подекуди підвищиться до +12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українських гідрометцентр у Facebook

Зазначається, що завтра в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, помірний.

Температура вночі від +2 градусів до -3 морозу, вдень +7-12 тепла, у східній частині в та в Карпатах вночі 0-5 морозу, вдень +4-9 градусів.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 29 березня

Раніше повідомлялося, що вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Опадів в Україні завтра не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

РБК-Україна писало, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. Опадів не прогнозують.

Нагадаємо, за даними Вазіри Мартазінової, завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні.

В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми. Кліматолог зазначила, що температура може підніматися від 20 до 28 градусів.

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