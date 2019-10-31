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Синоптики розповіли про погоду в листопаді

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 17:14
Синоптики розповіли про погоду в листопаді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У листопаді очікується прохолодна погода

Погода в Україні у листопаді буде прохолодною, середня температура повітря очікується в межах 0+8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Очікується, що середня місячна температура буде трохи вище середньостатистичних показників, які складають 0+7 градусів. В гірських районах в Україні прогнозують +6+7 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляють синоптики, в середньому в першій декаді відбувається перехід середньої добової температури через +5 в бік зниження, у другій і третій декадах (крім півдня країни) можливий перехід через 0 і утворення снігового покриву. Абсолютний максимум температури зафіксовано +16+24 градусів в центральних, південних, Чернівецькій областях +25+29 градусів тепла у Криму. Абсолютний мінімум -15-24 морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, на півдні Криму та Одеській області -8-13 морозу. Середня місячна кількість опадів 30-61 мм, в Карпатах та Закарпатті до 62-140 мм.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 31 жовтня у Києві пройшов невеликий сніг.

Також повідомлялося, що з-за антициклону в Україні у п'ятницю, 1 листопада, уночі очікується похолодання до -8 градусів. Вдень температура повітря буде близько +3.

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