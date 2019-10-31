Синоптики дали прогноз на начало ноября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На выходных ожидаются дожди

Погода в Украине в начале ноября принесет дожди почти на всю территорию страны, возможно похолодание до -8. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

1 ноября

Завтра, по данным синоптиков, в Украине будет прохладно, но без осадков. Температура воздуха ночью местами опустится до -8 градусов. Днем столбики термометров на севере и востоке покажут от +2 до +5 градусов, в центральных областях +5...+7, на западе и юге до +9...+11.

2 ноября

В субботу погодная ситуация немного улучшится, однако в Закарпатской области ожидается небольшой дождь. Днем средняя температура по Украине будет колебаться от +6 до +8, в западных и южных областях +7...+10. Прохладно будет на востоке, там прогнозируют от +3 до +5. Ночью температура воздуха на востоке снизится до -8 градусов, на остальной территории возможно похолодание до -4.

3 ноября

В воскресенье дожди распространятся на все западные, северные и некоторые центральные области. Днем температура воздуха на западе, юге и в центре будет колебаться от +10 до +15 градусов, на остальной территории от +6 до +9. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля лишь в восточных и Днепропетровской областях, ожидается до -5.

4 ноября

Следующая неделя начнется с осадков в западных областях. На остальной территории Украины будет сухо. Температура продолжит расти, прогнозируется от +11 до +18 градусов. Ночью прохладно будет на востоке и севере, там термометры покажут от +2 до +5. Теплее всего ночью будет в Одесской и Закарпатской областях - от +9 до +12.

5 ноября

Во вторник осадки перейдут на северные, восточные, почти все центральные и южные области. Однако, несмотря на дожди, температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+15 градусов. На юге и западе прогнозируется до +16...+17. Ночью термометры покажут от +4 на востоке до +11 в центре.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, 1 ноября в Украине из-за антициклона возможно похолодание до -8 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8.