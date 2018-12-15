Синоптики рассказали о погоде в Киеве на воскресенье

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Существенных осадков в Киеве 16 декабря не ожидается

В Киеве в воскресенье, 16 декабря, существенных осадков в течение дня не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Также на дорогах столицы ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью от -7 до -5 мороза, днем до -5 до -3.

Напомним, в Украине в субботу, 15 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечено. Утром в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях местами наблюдался небольшой снег, а в Волынской, Винницкой и Кировоградской областях - туман, на остальной территории - без осадков.

Ранее синоптики сообщали, что с 15 декабря в Киеве ожидается резкое снижение температуры. В столице ожидается до 11 градусов мороза.

Добавим, что высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на 15 декабря 2018 года достигла 40 см. В частности, На снежнолавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,6 градусов, высота снежного покрова составляет 39 см.