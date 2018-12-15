Высота снежного покрова в Карпатах достигла 40 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Сегодня в Карпатах до 11 градусов мороза

Высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на 15 декабря 2018 года достигла 40 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 15 декабря на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -10 градусов, порывы ветра до 10 м/с, облачно, высота снежного покрова составляет 15-40 см, снег метелевых, стабильный.

Кроме того, отмечается, что на Сл Плай -9,4 градусов мороза, порывы ветра до 12 м/с, туман, изморозь, высота снежного покрова составляет 10 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -11,6 градусов. Высота снежного покрова составляет 39 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 15 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах. По данным синоптиков, в столице сегодня ожидается облачная погода без существенных осадков, ветер до 10 м/с. Температура от 2 до 4 градусов мороза.