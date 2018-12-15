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Синоптики розповіли про погоду у Києві на неділю

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 16:41
Синоптики розповіли про погоду у Києві на неділю
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Істотних опадів у Києві 16 грудня не очікується

У Києві в неділю, 16 грудня, істотних опадів протягом дня не очікується. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український Гідрометцентр

Також на дорогах столиці очікується ожеледиця.  Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі від -7 до -5 морозу, вдень до -5 до -3.

Синоптики розповіли про погоду у Києві на неділю

Нагадаємо, в Україні в суботу, 15 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Зранку у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях місцями спостерігався невеликий сніг, а у Волинській, Вінницькій та Кіровоградській областях - туман, на решті території без опадів.

Раніше синоптики повідомляли, що з 15 грудня у Києві очікується різке зниження температури. У столиці очікується до 11 градусів морозу.

Додамо, що висота снігового покриву в Карпатах станом на 15 грудня 2018 року досягла 40 см. Зокрема, На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -11,6 градусів, висота снігового покриву становить 39 см.

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +3
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