Синоптики рассказали о погоде в Киеве 12 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра ожидается небольшой снег и гололедица

В Киеве завтра, 12 января, утром и днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями, ночью существенных осадков не ожидается, ветер 7-12 м/с, температура ночью от -12 до -14 градусов мороза, днем от -2 до -4 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине завтра, 12 января 2019 года, местами ожидаются метели и сильный ветер.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах 13-14 января 2019 года ожидается значительная снеголавинная опасность. По данным украинских синоптиков, в горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Также сообщалось, что по состоянию на восемь часов утра 11 января 2019 года высота снежного покрова в Карпатах местами достигает 131 см, больше всего - на Драгобрате.