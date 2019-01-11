Высота снежного покрова в Карпатах продолжает расти

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Местами высота снежного покрова превышает 1,3 м

В Карпатах по состоянию на 11 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 131 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -10,4 градуса мороза, высота снежного покрова составляла от 33 до 101 см, снег свежий, стабильный. На Сл Плай, по данным синоптиков, температура воздуха составила -11,6 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с и туман. Высота снежного покрова на указанном участке составляла от 26 до 79 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,4 градусов, снег. Высота снежного покрова составляет 131 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах сегодня, 11 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 11 января, ожидается ухудшение погодных условий в некоторых областях.