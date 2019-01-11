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Синоптики розповіли про погоду у Києві 12 січня

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 15:22
Синоптики розповіли про погоду у Києві 12 січня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

У Києві завтра, 12 січня, вранці та вдень очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у суботу у столиці очікується хмарна погода з проясненнями, вночі істотних опадів не очікується, вітер 7-12 м/с, температура вночі від -12 до -14 градусів морозу, вдень від -2 до -4 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні завтра, 12 січня 2019 року, місцями очікуються хуртовини та сильний вітер

Як писало РБК-Україна, у Карпатах 13-14 січня 2019 року очікується значна  сніголавинна небезпека. За даними українських синоптиків, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Також повідомлялося, що станом на восьму годину ранку 11 січня 2019 року висота снігового покриву в Карпатах місцями досягає 131 см, найбільше - на Драгобраті.

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