Синоптики розповіли про погоду у Києві 12 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

У Києві завтра, 12 січня, вранці та вдень очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у суботу у столиці очікується хмарна погода з проясненнями, вночі істотних опадів не очікується, вітер 7-12 м/с, температура вночі від -12 до -14 градусів морозу, вдень від -2 до -4 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні завтра, 12 січня 2019 року, місцями очікуються хуртовини та сильний вітер.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах 13-14 січня 2019 року очікується значна сніголавинна небезпека. За даними українських синоптиків, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Також повідомлялося, що станом на восьму годину ранку 11 січня 2019 року висота снігового покриву в Карпатах місцями досягає 131 см, найбільше - на Драгобраті.