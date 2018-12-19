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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 декабря

Новости » Общество    19.12.2018 - 17:06
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью в Украине ожидается до -11 градусов мороза, днем-до -6

В Украине завтра, 20 декабря 2018 года, существенных осадков не ожидается, на дорогах страны местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в Украине температура воздуха ночью составит от -6 до -11 градусов мороза, днем ожидается от -1 до -6 градусов мороза, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью до -7 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла; в Крыму ночью около 0 градусов, днем от +1 до +5 градусов тепла.

"20 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 декабря

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 20 декабря 2018 года, на дорогах ожидается гололедица.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см, больше всего снега на Драгобрате.

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Новости Украины Гидрометцентргололедица
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