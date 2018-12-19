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В Карпатах выпало почти 80 см снега

Новости » Общество    19.12.2018 - 13:33
В Карпатах выпало почти 80 см снега
Иллюстративное фото (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Сл Пожежевская температура воздуха утром составила -5,2 градуса мороза, высота снежного покрова составляла от 37 до 67 см, снег свежий, нестабильный. На Сл Плай несколько холоднее - температура воздуха составляла -7,5 градусов мороза, а высота снежного покрова - от 16 до 49 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,8 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 79 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Напомним, ранее сообщалось, что в высокогорье Карпат сегодня, 19 декабря, объявлена лавинная опасность.

Отметим, также сообщалось, что в Киеве в среду, 19 декабря, ожидается гололедица на дорогах. Сегодня в Киеве ожидается облачность с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура днем от -6 до -8.

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