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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 грудня

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 17:06
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі в Україні очікується до -11 градусів морозу, вдень до -6

В Україні завтра, 20 грудня 2018 року, істотних опадів не очікується, на дорогах країни місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні температура повітря вночі становитиме від -6 до -11 градусів морозу, вдень очікується від -1 до -6 градусів морозу, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі до -7 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла; у Криму вночі близько 0 градусів, вдень від +1 до +5 градусів тепла.

"20 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 грудня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 20 грудня 2018 року, на дорогах очікується ожеледиця

Крім того, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 19 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 79 см, найбільше снігу на Драгобраті.

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