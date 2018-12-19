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В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах

Новости » Общество    19.12.2018 - 14:40
В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями

В Киеве завтра, 20 декабря 2018 года, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, завтра в Киеве будет облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается, на дорогах столицы местами гололедица, ветер до 10 м/с, температура ночью от -7 до -9 градусов мороза, днем - до -6 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см, больше всего снега на Драгобрате.

Как писало РБК-Украина, на сегодня, 19 декабря 2018 года, на юге и востоке Украины местами ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +5. В столице Украины 19 декабря без существенных осадков, днем от -6 до -8, ночью от -9 до -11. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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