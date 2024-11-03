Синоптики прогнозують сніг сьогодні. Де чекати

Сьогодні, 3 листопада, в Україні можливий мокрий сніг. Температура різко піде на спад, до 10°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
Погода в Україні 3 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Перші два місяці осені виявилися доволі теплими. При цьому найнижчі температури, як завжди, фіксували в горах.
Так, перший сніг у Карпатах випав 30 вересня. Крім того, 1 жовтня в Карпатах намело снігу стільки, що кучугури досягали 13 см заввишки.
Зазначимо, що сніг синоптики прогнозують в Україні 4 листопада, причому не лише у Карпатах. Детальніше про погоду в Україні найближчими днями - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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