Синоптики прогнозують сніг сьогодні. Де чекати

Сніг в Україні

Перші два місяці осені виявилися доволі теплими. При цьому найнижчі температури, як завжди, фіксували в горах.

Так, перший сніг у Карпатах випав 30 вересня. Крім того, 1 жовтня в Карпатах намело снігу стільки, що кучугури досягали 13 см заввишки.

Зазначимо, що сніг синоптики прогнозують в Україні 4 листопада, причому не лише у Карпатах. Детальніше про погоду в Україні найближчими днями - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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