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Синоптики прогнозируют снег сегодня. Где ждать

Фото: в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде на 3 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 ноября, в Украине вероятен мокрый снег. Температура резко пойдет на спад, до 10°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла, на юге до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем ​​5-7° тепла.

Погода в Украине 3 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Снег в Украине

Первые два месяца осени оказались достаточно теплыми. При этом, самые низкие температуры, как обычно, фиксировали в горах.

Так, первый снег в Карпатах выпал 30 сентября. Кроме того, 1 октября в Карпатах намело снега столько, что сугробы достигали 13 см в высоту.

Отметим, что снег синоптики прогнозируют в Украине 4 ноября, причем не только в Карпатах. Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни - читайте в материале РБК-Украина.

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