Синоптики прогнозируют снег сегодня. Где ждать

Сегодня, 3 ноября, в Украине вероятен мокрый снег. Температура резко пойдет на спад, до 10°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.
Погода в Украине 3 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Первые два месяца осени оказались достаточно теплыми. При этом, самые низкие температуры, как обычно, фиксировали в горах.
Так, первый снег в Карпатах выпал 30 сентября. Кроме того, 1 октября в Карпатах намело снега столько, что сугробы достигали 13 см в высоту.
Отметим, что снег синоптики прогнозируют в Украине 4 ноября, причем не только в Карпатах. Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.