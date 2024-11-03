Синоптики прогнозируют снег сегодня. Где ждать

Снег в Украине

Первые два месяца осени оказались достаточно теплыми. При этом, самые низкие температуры, как обычно, фиксировали в горах.

Так, первый снег в Карпатах выпал 30 сентября. Кроме того, 1 октября в Карпатах намело снега столько, что сугробы достигали 13 см в высоту.

Отметим, что снег синоптики прогнозируют в Украине 4 ноября, причем не только в Карпатах. Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни - читайте в материале РБК-Украина.

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