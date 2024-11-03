ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики прогнозують сніг сьогодні. Де чекати

Україна, Неділя 03 листопада 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики прогнозують сніг сьогодні. Де чекати Фото: в "Укргідрометцентрі" розповіли про погоду на 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 листопада, в Україні можливий мокрий сніг. Температура різко піде на спад, до 10°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Синоптики прогнозують сніг сьогодні. Де чекати

Погода в Україні 3 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Сніг в Україні

Перші два місяці осені виявилися доволі теплими. При цьому найнижчі температури, як завжди, фіксували в горах.

Так, перший сніг у Карпатах випав 30 вересня. Крім того, 1 жовтня в Карпатах намело снігу стільки, що кучугури досягали 13 см заввишки.

Зазначимо, що сніг синоптики прогнозують в Україні 4 листопада, причому не лише у Карпатах. Детальніше про погоду в Україні найближчими днями - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті