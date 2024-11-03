Синоптики прогнозируют снег сегодня. Где ждать

Сегодня, 3 ноября, в Украине вероятен мокрый снег. Температура резко пойдет на спад, до 10°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем ​​5-7° тепла.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла, на юге до 10°.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

Снег в Украине

Первые два месяца осени оказались достаточно теплыми. При этом, самые низкие температуры, как обычно, фиксировали в горах.

Так, первый снег в Карпатах выпал 30 сентября. Кроме того, 1 октября в Карпатах намело снега столько, что сугробы достигали 13 см в высоту.

Отметим, что снег синоптики прогнозируют в Украине 4 ноября, причем не только в Карпатах. Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни - читайте в материале РБК-Украина.

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