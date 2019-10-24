Синоптики прогнозують покращення синоптичної ситуації в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В період з 28 по 29 жовтня очікується покращення синоптичної ситуації

В період з 28 по 29 жовтня очікується покращення синоптичної ситуації в Україні. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін в Facebook.

Чечоткін зазначає, що такий прогноз дає Український Гідрометцентр.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні ще буде тепло, вдень +14+19 градусів, а вночі +5+11 градусів. Також найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними. У Києві завтра дощі малоймовірні, тумани, слабкий південний вітер.

РБК-Україна писало, що ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно наступного тижня. У КМДА пояснили, що густий туман в Києві спричинила температурна інверсія.

В Укргідрометцентрі повідомляли, що середня температура зимою 2019-2020 років в Україні очікується в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси. Світові та європейські кліматичні центри прогнозують більш теплу зиму в Україні.

Крім того, додамо, що сьогодні і завтра у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.