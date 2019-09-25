Синоптики прогнозируют "бабье лето" только на части территории Украины

В конце сентября - в начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды.

"Где-то, на какой-то части Украины, на востоке, юге может и будут эти дни в конце сентября - начале октября. Это можно будет назвать "бабьим летом", потому что температура будет 18-23, а в отдельные дни и 25 градусов", - сказала она.

В то же время в Киеве на следующей неделе дневная температура поднимется до 15-20 градусов, но атмосферные фронты с Запада принесут небольшие дожди, рассказала Голеня.

По прогнозу Укргидрометцентра, дождь в Киеве ожидается уже в четверг, 26 сентября. До конца недели дневная температура будет в пределах 13-18 градусов тепла.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра уточнила, что заморозков именно в Киеве этой осенью еще не было, хотя по Украине две ночи подряд наблюдались отрицательные значения температуры. "В самом Киеве температура ниже нуля еще не опускалась", - рассказала синоптик.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустится ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столице метеорологической осени.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.