Метеорологи анонсировали на следующей неделе "бабье лето"

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

"Бабье лето" в столице обычно длится от одной до двух недель

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что "бабье лето" может прийти в Киев на следующей неделе 23-29 августа. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как отмечается в сообщении, тепло может вернуться в столицу после похолодания на текущей неделе.

"После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", - говорится в сообщении.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве в среду, 18 сентября, опустится ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.