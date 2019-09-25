Синоптики прогнозують "бабине літо" лише на частині території України

До кінця вересня - на початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході та півдні України. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди.

"Десь, на якійсь частині України, на сході, півдні може і будуть ці дні наприкінці вересня - на початку жовтня. Це можна буде назвати "бабиним літом", бо температура буде 18-23, а в окремі дні і 25 градусів", - сказала вона.

У той же час в Києві на наступному тижні денна температура підніметься до 15-20 градусів, але атмосферні фронти з Заходу приноситимуть невеликі дощі, розповіла Голеня.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощ у Києві очікується вже у четвер, 26 вересня. До кінця ж тижня температура денна буде у межах 13-18 градусів тепла.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентр уточнила, що заморозків саме в Києві цієї осені ще не було, хоча по Україні дві ночі поспіль спостерігалися від'ємні значення температури. "У Києві самому температура нижче нуля ще не опускалася", - розповіла синоптик.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опуститься нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.