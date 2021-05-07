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Синоптики предупреждают о заморозках в Украине на выходные

Автор: РБК-Украина

В Украине на выходные ухудшится погода. Ожидаются сильные порывы ветра в субботу, а 9 и 10 мая прогнозируют заморозки.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 8 мая утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0-4 градусов.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градуса.

В Киеве 8 мая днем следует ждать порывы ветра 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня резко ухудшится погода. В стране объявлено штормовое предупреждение в большинстве регионов.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра назвали дату улучшения погоды.

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