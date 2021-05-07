Синоптики предупреждают о заморозках в Украине на выходные

Так, 8 мая утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0-4 градусов.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градуса.

В Киеве 8 мая днем следует ждать порывы ветра 15-18 м/с.