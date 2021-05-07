Синоптики попереджають про заморозки в Україні на вихідні

Так, 8 травня вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-4 градусів.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градуси.

У Києві 8 травня вдень слід чекати пориви вітру 15-18 м/с .