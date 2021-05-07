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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 09:25
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня резко ухудшится погода. В стране объявлено штормовое предупреждение в большинстве регионов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня в Киевской области и в Киеве порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

На сайте УкрГидрометцентра сообщается, что на большей части страны ожидаются дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от +14 до +22.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра назвали дату улучшения погоды.

Отметим, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.

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