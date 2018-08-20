Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Ожидается пожарная опасность 5 класса

В Украине в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класс. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня высокая пожарная опасность сохранится почти во всех регионах Украины, кроме большинства районов западных, Винницкой и Житомирской областей.

Кроме того, завтра, 21 августа 2018 года, также сохранится пожарная опасность 5 класса. Исключением станет запад Украины, а также районы Винницкой и Житомирской областей.

Также сообщается, что в Киевской области до 26 августа в северных и восточных районах, а также в районе Фастова, Мироновки и Борисполя ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Виннице 19 августа произошло возгорания на территории учреждения исполнения наказаний № 1. Из помещений проводили эвакуацию около сотни людей. На место прибыли правоохранители и спасатели.

Отметим, 4 августа в курортной зоне города Коблево произошел пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр.