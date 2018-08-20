Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Очікується пожежна небезпека 5 класу

В Україні найближчими днями очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 класс. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні висока пожежна небезпека утримуватиметься майже у всіх регіонах України, крім більшості районів західних, Вінницької та Житомирської областей.

Крім того, завтра, 21 серпня 2018 року, також утримається пожежна небезпека 5 класу. Виключенням стане захід України, а також райони Вінницької та Житомирської областей.

Також повідомляється, що у Київській області до 26 серпня у північних та східних районах, а також в районі Фастова, Миронівки та Борисполя очікується висока пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці 19 серпня сталося займання на території установи виконання покарань № 1. З приміщень проводили евакуацію близько сотні людей. На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

Зазначимо, 4 серпня в курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер.