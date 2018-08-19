У Вінниці горіла в'язниця

З приміщень проводили евакуацію близько сотні людей

У Вінниці 19 серпня сталося займання на території установи виконання покарань № 1. Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Повідомляється, що з приміщень проводили евакуацію близько сотні людей. На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

За інформацією правоохоронців, на території установи сталося задимлення. Видання зазначає, що для того щоб спецмашини могли безперешкодно дістатися до території, було частково обмежено рух на прилеглій території.

"О 17 годині 20 хвилин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомила керівник відділу комунікацій поліції Вінницькій області Анна Олійник.

Фото (vinnitsa.info)

Нагадаємо, в Запоріжжі в ніч на 19 серпня 2018 року, сталася пожежа на підприємстві з переробки гуми. Як зазначалося, рятувальникам повідомили про пожежу по вул. Південне шосе в Запоріжжі в три години ночі. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що на відкритій території на підприємстві з переробки гуми горіли автошини. Загальна площа пожежі склала 600 кв. м.