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Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 8-9 липня

НовиниСуспільство    08.07.2018 - 11:05
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, у Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 7-9 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 8-9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"8-9 липня в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні на вихідних.

Також повідомлялося про підйомі рівня води у річках України 8 і 9 липня.

Також повідомлялося, що в неділю, 8 липня в Україні очікуються короткочасні локальні дощі,

Погода на сьогодні: в південних областях очікуються дощі, температура до +33 Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України
Теги публікації: Гідрометцентр, Служба безпеки України, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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