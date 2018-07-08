Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 8-9 липня

Зокрема, у Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 7-9 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 8-9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"8-9 липня в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні на вихідних.

Також повідомлялося про підйомі рівня води у річках України 8 і 9 липня.

Також повідомлялося, що в неділю, 8 липня в Україні очікуються короткочасні локальні дощі,