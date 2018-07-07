Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине на выходных

В Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях ожидается высокий уровень пожарной опасности

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 7-9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что с 7 по 9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в эти дни в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, синоптики предупреждают о грозах и шквалах в сегодня Украине. В частности, грозы и шквалы 15-20 м / с ожидаются 7 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем ​​и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.