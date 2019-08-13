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Синоптики попереджають про погіршення погоди

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 09:51
Синоптики попереджають про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вдень та завтра протягом доби на заході країни значні дощі

Погода в Україні 13 серпня погіршиться у західних, північних та Вінницькій областях, там очікуються дощі та град. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що на заході та півночі очікується похолодання, а саме грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Причина - переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи.

Зокрема, сьогодні вдень та завтра протягом доби на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с . Також 14 серпня у західних областях зниження денної температури до +20+25 (на +5+10).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко писала, що на Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме, проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається +18+24.

Зазначимо, найсильніша спека на цьому тижні в Україні очікується у вівторок: температура повітря 13 серпня у більшості областей становитиме 30-35 градусів.

Діденко писала, що спека очікується в Україні в першій половині тижня. Сьогодні у більшості областей температура становитиме +30+35. У східних областях очікується +26+32, у Волинській, Рівненській та Львівській областях повітря буде свіжішим, +24+28.

 

Захід України сьогодні накриють дощі Синоптик попередила про значне похолодання в Україні
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