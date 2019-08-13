ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Запад Украины накроют дожди

Новости » Общество    13.08.2019 - 08:00
Запад Украины накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в западных областях днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20

Погода в Украине 13 августа ухудшится в западных областях, на востоке страны - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20. На севере и в центре переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +29+32, ночью ожидается +16+18.

Запад Украины накроют дожди

В восточных и южных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +29+31. На юге ожидается +30+32. В Крыму и Крымской области 13 августа солнечно, температура воздуха достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +16+18.

Запад Украины накроют дожди

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды Сильная жара ожидается в Украине в первой половине недели
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь