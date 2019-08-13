Запад Украины накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в западных областях днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20

Погода в Украине 13 августа ухудшится в западных областях, на востоке страны - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20. На севере и в центре переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +29+32, ночью ожидается +16+18.

В восточных и южных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +29+31. На юге ожидается +30+32. В Крыму и Крымской области 13 августа солнечно, температура воздуха достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +16+18.