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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и похолодании в Украине

Новости » Общество    02.01.2019 - 16:54
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и похолодании в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются метели и порывы ветра в некоторых областях

Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнения погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Как сообщается, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"Днем 4 января выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений", - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует 1 уровню опасности (желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движению транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Которое писал Styler, с 3 января в Украине начнется существенное похолодание.

Снег выпадет ночью в большинстве областей, кроме юга. А днем осадки ожидаются только в западных областях, северных районах Черниговской, Сумской, а также в Луганской области.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 2 января в вісокогорьи Карпат ожидается высокий уровень снеголавинной опасности.

В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов Погода на сегодня: в Украине облачно, местами дождь с мокрым снегом, днем до +7
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