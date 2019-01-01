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Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Новости » Общество    01.01.2019 - 12:21
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (wikimedia.org/dahu1)

Завтра в Карпатах ожидается 3 уровень снеголавинной опасности

В среду, 2 января 2019, в высокогорье Карпат ожидается высокий уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня, 1 января 2019 года, в Украине ожидается местами дождь с мокрым снегом, температура днем от -6 до +4.

В западных регионах страны ожидается дождь с мокрым снегом, температура до +4. На севере сегодня без осадков, днем от -2 до 0. В центре страны до +3. В восточных областях днем от 0 до -6. На юге без осадков, температура будет колебаться от +2 до +4. В Крыму до +4.

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Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
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