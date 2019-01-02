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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та похолодання в Україні

Новини » Суспільство    02.01.2019 - 16:54
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та похолодання в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються хуртовини та пориви вітру у деяких областях

Внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиця, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ", - йдеться у повідомленні.

Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі", - застерігають в Укргідрометцентрі.

Яке писав Styler, з 3 січня в Україні розпочнеться суттєве похолодання. 

Сніг випаде вночі в більшості областей, крім півдня. А вдень опади очікуються виключно в західних областях, північних районах Чернігівської, Сумської, а також в Луганській області.

раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що 2 січня у високогір'ї Карпат очікується найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

У Закарпатській області через негоду знеструмлено більше 40 населених пунктів Погода на сьогодні: в Україні хмарно, місцями дощ з мокрим снігом, вдень до +7
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