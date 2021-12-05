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Синоптики предупреждают о тумане: где и когда ждать

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник ночью и утром в Украине ожидается сильный туман. Синоптики объявили в регионах желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что ночью и утром 6 декабря сильный туман охватит южные и центральные области Украины.

Видимость будет ограниченной до 200-500 метров. Из-за тумана в этих областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, синоптики прогнозируют, что завтра Украину накроет мокрый снег, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Также синоптики сообщали, что в Украину идет потепление, но с затяжным периодом дождей и снегопадов.

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