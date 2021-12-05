Желтый уровень опасности. Украину завтра накроет мокрым снегом

Погода в Украине завтра, 6 декабря, испортится, западные и северные регионы накроет мокрым снегом. Также местами ожидается густой туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

А в южных и центральных областях ночью и утром ожидается туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.