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Желтый уровень опасности. Украину завтра накроет мокрым снегом

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Воскресенье 05 декабря 2021 14:35
Желтый уровень опасности. Украину завтра накроет мокрым снегом Фото: север и запад Украины накроет мокрым снегом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Украине завтра, 6 декабря, испортится, западные и северные регионы накроет мокрым снегом. Также местами ожидается густой туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

А в южных и центральных областях ночью и утром ожидается туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прогнозируется затяжной период осадков, который продлится всю ближайшую неделю, с 5 до 12 декабря. Также ожидается потепление до +14 в некоторых регионах.

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