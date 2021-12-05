Синоптики попереджають про туман: де та коли чекати

У понеділок вночі та вранці в Україні очікується сильний туман. Синоптики оголосили в регіонах жовтий рівень небезпечності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
В Українському гідрометцентрі прогнозують, що вночі та вранці 6 грудня сильний туман охопить південні та центральні області України.
Видимість буде обмеженою до 200-500 метрів. Через туман в цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що завтра Україну накриє мокрий сніг, тому на дорогах можлива ожеледиця.
Також синоптики повідомляли, що в Україну йде потепління, але з затяжним періодом дощів і снігопадів.