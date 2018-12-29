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Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Новости » Общество    29.12.2018 - 18:55
Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В большинстве областей Украины до конца дня, 29 декабря, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, до конца дня 29 декабря в большинстве центральных, южных областей, в Киеве и Киевской области, а также Донецкой области туман, видимость до 200-500 м.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 30 декабря ожидается без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Вчера в Полтавской областии сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращения снегопадов.

Как писал Styler, завтра, 30 декабря, в Украине будет преимущественно влажная погода, которая будет сопровождаться снегом и небольшим дождем. На дорогах очень скользко, поэтому водителей просят быть особенно осторожным.

В Киеве завтра ожидается гололедица Погода на сегодня: в Украине дожди с мокрым снегом, днем до +6
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