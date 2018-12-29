Синоптики попереджають про туман в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

У більшості областей України до кінця дня, 29 грудня, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, до кінця дня 29 грудня у більшості центральних, південних областей, у Києві та Київській області, а також на Донеччині туман, видимість до 200-500 м.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 30 грудня очікується без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Вчора у Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів.

Як писав Styler, завтра, 30 грудня, в Україні буде переважно волога погода, яка супроводжуватиметься снігом і невеликим дощем. На дорогах дуже слизько, тому водіїв просять бути особливо обережним.