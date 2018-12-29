У Києві завтра очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Температура вночі 1-3 градусів морозу, вдень близько 0 градусів

У Києві 30 грудня очікується без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, у неділю буде хмарно. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Украфтодор" повідомляв, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі немає, зазначили у службі.

Вчора у Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів.